Vuelven el montañismo, ciclismo libre y máster

sábado, 19 de septiembre de 2020 14:10

Desde hoy sábado 19 de septiembre, el MONTAÑISMO está habilitado a volver a su práctica. Los deportistas deben seguir el nuevo protocolo, donde se han extremado medidas y cuyas normativas deben ser de cumplimiento efectivo, respetando cada ítems, permisos deportivos, circuitos, etc. El nuevo protocolo, contempla lo siguiente:

Generalidades:

Horario Permitido: Lunes a Domingo de 8: 00 a 21:00 Hs.

Último horario de ingreso a circuito

La edad permitida es desde los 12 años.

Solo entrenamiento

Respetar señalética de sentido y dificultad. Como también las señalización de transito

Respetar circuitos establecidos.

Deberán llevar: DNI o Licencia, permiso y kit de desinfección

Cantidad de personas y distanciamiento:

Están autorizadas las salidas para los grupos de entrenamiento de la siguiente manera:

Salidas en grupo de entrenamiento: hasta 3 sub-grupos de máximo 6 personas (total 18 personas) mas 3 monitores (marshall),1 por sub-grupo.

En salidas de deportistas individuales se admite hasta 6 personas, respetando el distanciamiento.

Respetar siempre los mismos grupos y sub-grupos.

Mantener 10 mtrs de distancia entre personas y 20 metros de distancia entre cada grupo y sub-grupo.

Los responsables de cada grupo de entrenamiento deberán coordinar entre ellos para no coincidir en el mismo horario en la entrada de los circuitos o puntos de encuentro.

Turnos y permisos:

El deportista debe sacar el permiso en la página de deportes: sedacreditaciones.com/deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Los circuitos tendrán un tope de permisos por día.

Los turnos de entrenamiento tienen una duración de 3:00hs

Deberán respetar el mismo grupo de personas, coincidiendo en días y horarios.

Medidas de higiene y prevención:

Utilizar barbijo, tapaboca o buff, en todo momento.

Sacar, preparar y guardar sus propios elementos(hidratación, higiene, alimentación y accesorios deportivos)

El deportista deberá higienizarse al ingresar a su domicilio, lavar su indumentaria y su cuerpo con jabón.

El deportista deberá desinfectar todo su equipo utilizado al llegar a su domicilio.

Control

Serán los monitores dispuestos, los responsables de hacer cumplir el protocolo a cada miembro de los grupos de entrenamiento.

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos o permisos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

Prohibiciones

No están permitidas las reuniones sociales en ningún momento (en paradas técnicas, puntos de encuentro, ni durante el recorrido, etc)

NO se podrán detener, en el caso de fuerza mayor o asistencia técnica o hidratación, deberán respetar los 10 mts de distancia y sólo 1 persona podrá asistir, en caso de ser necesario.

Los deportistas NO deberán compartir elementos.

NO deberán asistir, quienes se consideren casos sospechosos o positivos, vinculados con los del COVID 19.

NO está permitido el pernocte

EN CUANTO AL CICLISMO LIBRE Y MÁSTER:

Generalidades:

Horario Permitido: Lunes a Domingo de 8: 00 a 20:00 Hs.

Último horario de ingreso a circuito

La edad permitida es desde los 12 años.

Mantener en todo momento 10 metros de distancia, incluyendo paradas técnicas y en los enlace.

Solo

Respetar señalética de sentido y dificultad. Como también las señalización de transito

Respetar circuitos establecidos.

Deberán llevar: DNI o Licencia, permiso y kit de desinfección

El circuito dique punta negra no esta habilitado en esta etapa. El mismo se habilitara en la siguiente etapa de flexibilización.

Habrán 1 circuitos (Circuito del Sol), reservados exclusivamente para Ciclistas aficionados, donde no podrán entrenar Ciclistas experimentados (Profesionales, libres y master Federados, etc).

Cantidad de personas y distanciamiento:

Están autorizadas las salidas para los grupos de entrenamiento y miembros de la Federación de Ciclismo, de la siguiente manera:

Salidas en grupo de entrenamiento de 6 ciclistas máximo.

En salidas de ciclistas individuales se admite hasta 6 personas, respetando el distanciamiento.

Respetar siempre los mismos grupos .

Mantener 2mtrs de distancia entre ciclistas a la par, 10 mtrs de distancia entre ciclistas individuales adelante y atrás, y 20 metros de distancia entre cada grupo.

Los responsables de cada grupo de entrenamiento deberán coordinar entre ellos para no coincidir en el mismo horario en la entrada de los circuitos o puntos de encuentro.

Turnos y permisos:

El deportista debe sacar el permiso en la página de deportes: sedacretitaciones.com/deportes, cada vez que vaya a entrenar.

Los permisos tendrán un tope de personas por turno de entrenamiento por circuito.

Los turnos de entrenamiento tienen una duración de 2:00hs

Deberán respetar el mismo grupo de personas, coincidiendo en días y horarios.

Medidas de higiene y prevención:

Utilizar barbijo, tapaboca o buff y casco, en todo momento.

Sacar, preparar y guardar sus propios elementos (hidratación, higiene, alimentación).

El ciclista deberá higienizarse al ingresar a su domicilio, lavar su indumentaria y su cuerpo con jabón.

El ciclista deberá desinfectar su bicicleta al llegar a su domicilio.

Control

La Federación, deberá colaborar en el control de cumplimientos de los protocolos establecidos.

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos y permisos.

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

Prohibiciones

No están permitidas las reuniones sociales en ningún momento (paradas técnicas, puntos de encuentro, ni durante el entrenamiento, etc)

NO se podrán detener, en el caso de fuerza mayor o asistencia técnica o hidratación, deberán respetar los 10 mts de distancia y sólo 1 persona podrá asistir, en caso de ser necesario.

Los ciclistas NO deberán compartir elementos.

NO podrán entrenar Ciclistas experimentados (Profesionales, libres y master Federados, etc) en los 2 circuitos (Rivadavia-jardín de los Poetas y Circuito del Sol), reservados exclusivamente para Ciclistas Amateurs.

NO deberán asistir, quienes se consideren casos sospechosos o positivos, vinculados con los del COVID 19.

Fuente: Prensa de Gobierno