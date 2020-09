El Peque logró un triunfo histórico ante Nadal

sábado, 19 de septiembre de 2020 20:08

El tenista argentino Diego Schwartzman, 15to en el ranking de la ATP, dio el gran golpe hoy al vencer al español Rafael Nadal, segundo jugador del mundo, por 6-2 y 7-5 para clasificarse a las semifinales del Masters 1000 de Roma, Italia.



Para el "Peque", octavo preclasificado en el certamen romano, fue la primera victoria en diez enfrentamientos con Nadal, que con la eliminación no podrá defender la corona ganada en 2019.



En los últimos choques, todos en la pasada temporada, Nadal (nueve veces campeón del torneo de Roma) le había ganado a Schwartzman en la Copa Davis, el US Open e Indian Wells.



"Jugué el mejor tenis de mi vida. Había jugado nueve veces contra él y en cuatro o cinco sentí que tenía alguna posibilidad, pero no se había dado. Hoy sí, estoy feliz", dijo el argentino apenas consumada la victoria en el Foro Itálico.



"Rafa volvía después de siete meses sin competencia y aunque yo no venía de buenas semanas tenía una oportunidad esta noche. La pude aprovechar", agregó.



En la próxima instancia, el tenista porteño se medirá mañana con el canadiense Denis Shapovalov, duodécimo favorito, que hoy superó al búlgaro Grigor Dimitrov (15) por 6-2, 3-6 y 6-2.



"Shapovalov viene bien, realmente en un gran nivel. Jugamos y practicamos en Bahamas, es un buen muchacho. Lo felicito por las semifinales en este torneo, está muy cerca de convertirse en un Top Ten. Si juego como hoy, tengo alguna chance de ganarle y pasar a la final", consideró Schwartzman.



La semifinal restante la jugarán el número uno del ranking mundial de la ATP, el serbio Novak Djokovic (cuatro veces campeón en Roma), y el noruego Casper Ruud.



En sus compromisos de cuartos de final, Djokovic se impuso al alemán Dominik Koepfer por 6-3, 4-6 y 6-3 y Ruud hizo lo propio ante el italiano Matteo Berrettini, al que venció por 4-6, 6-3 y 7-6.





Schwartzman exhibió hoy un juego excepcional y superó al español en dos horas y tres minutos. Será su segunda semifinal consecutiva en el Masters italiano: el año pasado perdió justamente ante Djokovic.



Nadal volvió a competir en este certamen después de seis meses y medio de inactividad. Había hilvanado victorias sobre su compatriota Pablo Carreño Busta (doble 6-1) y el serbio Dusan Lajovic (6-1 y 6-3), pero hoy no pudo ante el nivel del "Peque".



Schwartzman se convirtió en el octavo argentino en ganarle a Nadal y el cuarto en hacerlo sobre polvo de ladrillo, superficie de la que el español es el rey indiscutible. Los anteriores fueron Gastón Gaudio, Guillermo Coria y Horacio Zeballos.



Los que lo superaron sobre otras superficies fueron Juan Martín del Potro, David Nalbandian, Juan Ignacio Chela y Agustín Calleri.



Para el "Peque" fue, además, su primera victoria sobre el "Big Three" (Nadal, Djokovic y el suizo Roger Federer).





El certamen romano, uno de los principales sobre polvo de ladrillo y con 3.465.045 euros en premios, es la antesala del Abierto francés de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, que comenzará dentro de nueve días luego de ser postergado en mayo por la pandemia de coronavirus.