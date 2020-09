sábado, 12 de septiembre de 2020 20:10

"No entiendo, no sé cómo entrar. Esto no es para mí", dice Carlitos en el primer video que publicó en su cuenta oficial de Twitter. El delantero, quien ya contaba con Instagram, decidió abrirse a la red del pajarito y a TikTok.

Para ello, muestra cómo su hija Florencia y Katia le enseñan a entrar a las aplicaciones y para qué sirven.

Mirá el video y seguílo, en ambas aparece como @__carlitostevez: