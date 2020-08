Boca, River y Racing regresan a los entrenamientos luego de cuatro meses

domingo, 9 de agosto de 2020 22:29

Boca Juniors, River Plate y Racing Club lideran el grupo de clubes que mañana volverán a los entrenamientos luego de cuatro meses de receso por la pandemia de coronavirus.



Defensa y Justicia y Tigre, los otros dos representantes argentinos en la Copa Libertadores de América, también comenzarán con las prácticas de cara a los partidos programados para el jueves 17 de septiembre.



San Lorenzo también retomará el trabajo pero en el predio de la AFA en Ezeiza, mientras que Independiente volverá a la actividad el martes sin la presencia del marcador lateral Fabricio Bustos, quien dio positivo en coronavirus.



Luego de cuatro meses de receso obligado por la pandemia de coronavirus, que todavía afecta a nuestro país con alrededor de siete mil casos diarios, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obtuvo el pasado martes la autorización por parte del Ministerio de Salud para retomar los entrenamientos bajo un estricto protocolo.



Boca Juniors, campeón del último torneo, volverá al trabajo mañana desde las 9 en el predio del club en Ezeiza luego de haber realizado el viernes los testeos que resultaron todos negativos salvo el del volante Agustín Almendra.



El entrenador Miguel Ángel Russo, quien estaba en Rosario, se someterá mañana a los estudios médicos y supervisará a distancia la primera jornada de entrenamientos que se dividirá en dos turnos con cinco grupos de seis futbolistas.



El DT pertenece al grupo de riesgo por su edad (64 años) y por atravesar un cáncer y observará a sus dirigidos desde una carpa montada en una de las tribunas de las tres canchas que utilizará el plantel.



A pocos kilómetros, el plantel de River Plate volverá a su predio para realizarse una segunda tanda de pruebas y luego de las mismas comenzar con las prácticas en tres turnos con grupos de seis jugadores.



En el River Camp de Ezeiza no estarán a disposición de Marcelo Gallardo el arquero Ezequiel Centurión, quien dio positivo en el test del viernes pasado, Juan Fernando Quintero y Robert Rojas. Estos dos últimos porque todavía deben cumplir una semana de cuarentena tras arribar desde Colombia y Paraguay, respectivamente.



La duda pasa por el delantero Matías Suárez, quien luego de dar negativo en el test tramitó un permiso especial para salir de su barrio cerrado de Córdoba.



El plantel de Racing Club fue citado por la mañana para una nueva tanda de testeos rápidos en el predio Tita Mattiussi y luego se dividirá en seis grupos que trabajarán en dos turnos: uno a las 15 y otro a las 16.



El entrenador Sebastián Beccacece podrá contar con los delanteros Lisandro López y Darío Cvitanich pero finalmente deberá buscar un arquero para competir con Gabriel Arias, ya que Javier García no seguirá en el club.



Defensa y Justicia y Tigre, los otros dos equipos involucrados en la Copa Libertadores, también volverán mañana a los entrenamientos.



El equipo de Hernán Crespo lo hará en el predio de Bosques, mientras que el "Matador" trabajará en las canchas del country Mapuche de Pilar.



En el conjunto de la Primera Nacional no estarán Diego "Cachete" Morales e Iván Bolaño ya que dieron positivo, mientras que Agustín Cardozo, quien ya está recuperado (la semana pasada donó plasma) y estará a disposición de Néstor Gorosito.



San Lorenzo será otro de los clubes que retomará la actividad y el plantel encabezado por Mariano Soso tendrá algunas bajas confirmadas, ya que el delantero Jonathan Herrera, uno de los refuerzos, está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso positivo.



Algo similar ocurre con Franco Di Santo, la otra incorporación, y Diego Rodríguez, quienes ingresaron desde Brasil y Uruguay, respectivamente.



Los últimos en sumarse serán los hermanos Ángel y Óscar Romero, quienes todavía están en Paraguay.



Huracán todavía no completó todos los hisopados pero hay una posibilidad de que mañana comience una parte del plantel conducido por Israel Damonte y, el martes Vélez Sarsfield, que confirmó los casos positivos de Ricardo Álvarez y Thiago Almada, comenzará a trabajar en horario matutino a las 9 en la Villa Olímpica de Parque Leloir.



Argentinos Juniors, por su parte, estrenará las canchas del remodelado predio Ceffa del Bajo Flores.



El plantel del "Bicho", dirigido por Diego Dabove, comenzará sin Gabriel Florentín, el primero de la Primera División en contagiarse de coronavirus, y tampoco con el venezolano Daniel Saggiomo, también positivo de Covid-19.



Los equipos del sur bonaerense, Lanús y Banfield, también volverán a los entrenamientos. El "granate" en el Polideportivo y el "taladro", que confirmó los casos de Federico Torres, Franco Quinteros y Nicolás Linares, en el predio de Luis Guillón.



Con un plantel nutrido de juveniles, Arsenal retomará las prácticas en el estadio Julio Humberto Grondona.



Gimnasia y Esgrima La Plata, sin Diego Armando Maradona, quien será testeado en su domicilio, volverá al trabajo en el predio de Estancia Chica.



Su clásico rival, Estudiantes, empezará el martes en el country de City Bell.



Los santafesinos Colón y Unión tendrán su primera jornada de trabajo. El "tatengue" empezará sin su flamante entrenador, Juan Manuel Azconzábal, quien llegó el pasado jueves a Santa Fe y todavía debe cumplir la cuarentena preventiva.



El "sabalero" tendrá doce juveniles promovidos que se sumarán a un plantel que se completará en el transcurso de la semana.



Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero, los equipos del norte, también iniciarán los entrenamientos.



El equipo de Ricardo Zielinski lo hará en el complejo José Salmoiraghi, mientras que el "ferroviario" iniciará el ciclo de Alfredo Berti en el predio del Iosep.



Otro que comenzará una nueva etapa será Godoy Cruz, que presentará oficialmente como entrenador a Diego Martínez, quien llegó desde Estudiantes de Buenos Aires.



El martes volverán los rosarinos Rosario Central y Newell's Old Boys; Patronato empezará el jueves o viernes; y Aldosivi comenzará con los testeos durante la semana.