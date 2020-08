Boca confirmó un caso positivo de coronavirus entre sus jugadores

sábado, 8 de agosto de 2020 23:35

El mediocampista de Boca Juniors Agustín Almendra anunció hoy que se ha contagiado el coronavirus, según el resultado positivo del testeo al que se lo sometió antes de la vuelta a los entrenamientos del plantel xeneize.



El jugador confirmó la noticia, a través de su cuenta de la red social Instagram.



"Gracias a todos por preocuparse. Di Covid positivo, soy asintomático, ya estoy aislado y estoy bien. Cuídense todos", escribió.



El volante, de 20 años y oriundo de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, deberá cumplir con un aislamiento obligatorio de un mínimo de 14 días para volver a practicar.



La entidad auriazul, por su lado, a última emitió un comunicado en el que reconoce que el jugador "ya se encuentra cumpliendo con el correspondiente aislamiento, tal como indican las autoridades sanitarias"



El futbolista proseguirá en su domicilio con "el seguimiento de los profesionales de la institución hasta su total negativización, para luego proceder a su inclusión en el grupo de entrenamiento en el momento que se considere oportuno"

El comunicado oficial 👉 https://t.co/Via4TU5tZB





"Boca Juniors ratifica una vez más su compromiso para garantizar la salud de los jugadores, de los integrantes del cuerpo técnico y de cada uno de los miembros de la organización en general", añadió el comunicado.



Almendra integró el seleccionado Sub 20 argentino que disputó el Mundial Polonia 2019 de la categoría.



El futbolista, que junto a Jan Hurtado y Sebastian Pérez ya fue informado por el entrenador Miguel Angel Russo de que no estará en sus planes para esta nueva temporada, se debía presentar igualmente este lunes en el centro de entrenamiento de Ezeiza, en la vuelta del plantel a las practicas.



Almendra debutó en forma oficial en el 2018, jugando con la camiseta xeneize un total de 34 encuentros, en los que marcó 2 goles. Integró los equipos campeones de la Superliga 2017-18 y 2019-20, además de la Supercopa 2019.



La entidad de la Ribera no informó de otros jugadores que arrojaran "resultados positivo" en coronavirus, luego de los testeos PCR que se le efectuaron a los distintos componentes del plantel el viernes último.