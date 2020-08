Messi podría irse gratis del Barcelona

domingo, 30 de agosto de 2020 23:12

La cláusula de rescisión de Lionel Messi por la que considera que puede irse gratis de Barcelona en este momento sin que se paguen los 700 millones de euros que quiere hacer valer el club español, tiene un párrafo contundente que le da la razón al crack rosarino.



"Está indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por la decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019/2020", citó hoy la cadena Onda Cero, en la misma jornada en que la propia Liga Española avaló a Barcelona en este entuerto y anunció que no le otorgará el transfer para el caso que decida, irse, como es "vox populi", al Manchester City inglés.



Y este texto, tan breve como contundente, es vital para lo que pueda resolverse en los próximos días, cuando el presidente barcelonista, Josep María Bartomeu, se encuentre con el padre del capitán argentino, Jorge Messi, algo que desde Barcelona sugieren que podría ocurrir el próximo miércoles, ya que en principio todavía este domingo no había viajado a España.



La importancia de estas dos líneas escasas es que indica como fecha de aplicabilidad de esa cláusula "al término de la temporada", algo que acaba de ocurrir, y no en junio como esgrime el club, ya que eso no ocurrió justamente por la interrupción de las competencias a partir de la pandemia de coronavirus.



La tercera pata de esta historia que se sumó hoy fue la Liga de España, que apoyando la postura de Barcelona argumentó que la "cláusula de rescisión está aplicable al supuesto que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo", lo que implicaría que para irse debería abonar esos 700 millones de euros, pero no tuvo en cuenta lo revelado hoy por el medio español.



Y en medio de todo esto ESPN apuró hoy, en un avance que replicó el diario deportivo catalán Sport, que ;Manchester City le prepara a Messi un contrato por cinco años, hasta el 30 de junio de 2025, pero jugando para los hoy dirigidos por Josep Guardiola solamente en los primeros tres, cuando ya con 36 cumplidos, pase por otros dos a la filial de la Major League Soccer (MLS), desde la temporada 2023-2024, el New York City.



Manchester City, o mejor dicho el holding de Emiratos Árabes Unidos, City Football Group, propietario de ocho clubes en todo el mundo, gastaría unos 100 millones de euros anuales entre impuestos y salario, más otros 500.000.000 durante la duración del contrato de los que la mitad de ese monto sería para Messi.



Y luego de tres temporadas jugando para Manchester City en la Premier League, 'Lío' pasaría a formar parte del New York City, cuando recibiría 250 millones de euros más, que sería una cantidad que correspondería a la prima de su contrato, claro que esto si ahora llega libre al Manchester City, algo por lo que pugnan Messi y su entorno, y para lo que esa línea y media de su cláusula hoy en día puede resultar vital. De lo contrario, los ingleses estarían rompiendo el severo "fair play" financiero.