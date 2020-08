Bianchi sobre Messi en el PSG: "el asunto es dónde lo meten"

domingo, 30 de agosto de 2020 17:44

El entrenador Carlos Bianchi expresó sus dudas respecto de una eventual llegada del astro Lionel Messi al París Saint Germain (PSG), argumentando que la calidad del plantel del equipo francés en la parte ofensiva dificultaría la llegada del rosarino.



“El asunto es dónde lo meten” se preguntó el reconocido exDT de Vélez Sarsfield y Boca Juniors, de 71 años.



Messi, en conflicto con el Barcelona español, baraja algunas alternativas para continuar su carrera. Y una de ellas es la incorporación al último subcampeón de la Liga de Campeones de Europa, que tiene en sus filas al brasileño Neymar, a Kylian Mbappé y a su compañero de seleccionado, Angel Di María, entre otros.



“Voy a ver al PSG, estoy radicado allá”, dijo Bianchi, quien se desempeñó como delantero en la apuntada institución parisina, entre 1977 y 1979 (71 goles en 80 partidos).



“Es cierto. Messi es el mejor jugador que vi, aunque Pelé es Pelé, Maradona es Maradona, Cruyff es Cruyff. Pero no hay que olvidarse que ya tiene 33 años” expresó el entrenador, en relación a la incidencia que el crack podría llegar a manifestar en el andamiaje ofensivo del conjunto que orienta Thomas Tuchel.



“Quizás, un (Kylian) Mbappé, con 21 años, es el mejor atacante del mundo”, deslizó el entrenador cuatro veces campeón de la Copa Libertadores (Vélez 1994; Boca 2000, 2001 y 2003).



En diálogo con el programa partidario ‘Vélez670’ (AM 670), Bianchi se permitió otorgarle un consejo desinteresado al máximo goleador del Barcelona.



“Que (Messi) vaya donde se sienta cómodo, dónde esté bien”, dijo el director técnico, que contó una anécdota cuando –en sus tiempos de futbolista- decidió retornar a la Argentina (1980), tras su exitoso paso por el fútbol de Francia.



“Cuando volví a la Argentina, tanto Boca como River me ofrecían mucho más dinero que Vélez”, reveló.



“Yo dije que iba a terminar mi carrera donde la empecé a los 10, 11 años. Y la terminé en ese lugar”, amplió el exgoleador, que finalizó su carrera en la Argentina como jugador en 1984.



Bianchi es, tal vez, junto a Daniel Willington y José Luis Chilavert, uno de los máximos ídolos de la entidad de Liniers, no sólo por su paso como jugador (206 goles en 324 encuentros) sino como DT (ganó 6 títulos en 3 años).