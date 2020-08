¿Qué dice el nuevo entrenador del Barcelona sobre Messi?

sábado, 29 de agosto de 2020 16:54

El nuevo entrenador de Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, volvió hoy a la ciudad catalana tras un viaje su país por temas médicos y mantuvo el silencio sobre la inminente salida de Lionel Messi del club.



El director técnico salió con su barbijo puesto del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y evitó el contacto con la prensa presente, al punto que no contestó las preguntas sobre Messi, en la antesala de la ida del rosarino a otra institución.



Koeman, que viajó a su país para un chequeo cardíaco, se reunió posteriormente con el nuevo secretario técnico, Ramón Planes, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, según informaron los medios españoles.



Además, el ex seleccionador de Países Bajos ya les comunicó a Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Samuel Umtiti que no serán tenidos en cuenta en la nueva pretemporada que se iniciará el lunes, con los testeos PCR de detección de coronavirus.