Luis Ardente se despidió de San Martín: "después de 9 años me toca decir adiós"

sábado, 18 de julio de 2020 09:16

Este viernes se conoció que Luis Ardente, capitán de San Martín de San Juan, dejó el plantel después de 9 años vistiendo la camiseta del verdinegro.

"Y un día llegó!!! Este momento que nunca me imaginé pero podía pasar, después de 9 años viviendo momentos hermosos, inolvidables y siempre juntos!! Me toca decir adiós", comunicó el ahora ex capitán a través de su cuenta de Instagram.

En febrero pasado, el jugador brindó una entrevista en medio de las celebraciones de la Fiesta Nacional del Sol, donde reveló la importancia de tener un buen plantel para que el equipo salga adelante. Es por eso que en las últimas horas aseguró que "Me toca decir adiós. Adiós a un club que empecé a querer y que hoy en día puedo decir que está en mi corazón!!".

Mirá el mensaje completo: