"Mascherano es el gran 5 del fútbol argentino",aseguró el "Chapu" Braña

miércoles, 15 de julio de 2020 17:20

Rodrigo Braña, técnico alterno de Leandro Desábato en Estudiantes de La Plata, analizó la actualidad del plantel y no dudó en afirmar que “Javier (Mascherano) es el gran 5 del fútbol argentino”. “Tuve la suerte de compartir con él momentos de la selección, siento un profundo respeto por una trayectoria impresionante y es un orgullo tenerlo con nosotros. Es un espejo en el que todos los chicos del plantel se tienen que mirar”, aseguró en diálogo con Télam.



Al referirse a que es un jugador que se desempeñó en su misma posición y qué se le puede transmitir desde el cuerpo técnico, dijo: ”conoce el puesto a la perfección, consejos es imposible darle pero sí indicaciones de lo que uno pretende del equipo, compartir experiencias. La idea es armar un equipo en el que él se sienta cómodo y pueda disfrutar”.



Braña, que también recordó la obtención de la cuarta Copa Libertadores al cumplirse 11 años del triunfo ante Cruzeiro como “algo imposible de olvidar, que nos metió en la historia del club”, opinó de la continuidad de Marcos Rojo y la posible llegada de José Sosa del fútbol turco. “A Marcos lo queremos, porque lo conocemos muy bien de chico pero no depende ni de él ni de nosotros. Hizo un gran esfuerzo para estar este tiempo y pasó todo esto”, afirmó.



“No es que volvió de un equipo de segundo o tercer orden, su pase pertenece al Manchester United, que es de los mejores clubes del mundo. Lo que hizo es casi estar al borde de la locura y marca su amor por Estudiantes. Encima acá no sabemos ni cuando volveremos a entrenar, es muy difícil proyectar y planificar”, sentenció.



Sobre Sosa opinó que “es un enorme jugador y una gran persona. Desde lo futbolístico y lo físico es un jugador único y ojalá se dé su regreso pero se necesitan certezas de qué pasará con el fútbol argentino. No quiere ni queremos presionarlo para no generar ilusiones que puedan perjudicarlo. En lo personal no me varía lo que viví con él si vuelve o no”.



El "Chapu" analizó los jugadores que Estudiantes tiene en el mediocampo y en especial a los surgidos de la cantera “pincha”. De Iván Gómez, categoría 97, remarcó que “siempre le digo lo mismo, jugué con él, le tengo un gran aprecio y se la tiene que creer. Es muy respetuoso, tiene grandes condiciones. Si se la cree y da el salto que puede dar, será un gran jugador”.



Dos promesas albirrojas son los hermanos Andrés y David Ayala, ambos parte de las selecciones juveniles argentinas: “Andrés tiene una calidad enorme, lo tratamos mucho en la reserva, nos da variantes, ya que puede jugar como cinco pero también como interno o más suelto”.



“David (categoria 2002, un partido en primera) es una maquinita, de los mejores jugadores que salieron en la posición. Encima es zurdo, elegante, con una gran capacidad física. Un futuro enorme. También están Enzo (Kalinski) y Nahuel (Estevez), que lo podemos usar en otras funciones, más otros chicos de buenas condiciones en la reserva. Es un puesto que tenemos muy bien cubierto”, agregó.



Y resaltó que “todo esto que pasó, la inactividad, una vuelta que todavía no está clara le dará a todos la posibilidad de tener minutos en cancha, tienen que estar preparados porque necesitaremos a todos”.Por último se refirió a lo que esperan como cuerpo técnico: “hablar de objetivos es muy complejo, es hablar de cosas que no son concretas, eso lo dará la competencia. Lo que tenemos claro es que queremos conformar un buen equipo para competir”.