"El futuro de Messi es motivo de preocupación", dijo el expresidente del Barcelona Laporta

miércoles, 15 de julio de 2020 17:50

El futuro del crack rosarino Lionel Messi en Barcelona de España es "motivo de preocupación", dijo el ex presidente del club Joan Laporta, quien también criticó a la actual dirigencia.



"Es un motivo de preocupación su futuro y cuando digo que vamos a estar vigilantes, este es uno de los temas a los que me refiero. Messi es un jugador todavía con mucho recorrido, es el mejor de la historia y hay que crear las condiciones adecuadas para que siga, se encuentre a gusto y pueda durar algunos años más", indicó Laporta, según consignó el portal español Sport.



"Quiero que Messi esté en 2021, pero me da miedo que alguna decisión de la junta pueda llevar a una decisión quizás irreversible", agregó Laporta en las declaraciones que brindó en el Hospital Sant Joan de Déu para una donación de barbijos.



Laporta dijo que tiene "cada vez más ganas" de postularse a presidente otra vez. Su gestión se produjo entre 2003 y 2010. A su vez, aconsejó al ex volante Xavi Hernández a declinar una posible oferta como entrenador de Barcelona. "Si yo fuera Xavi, no volvería con esta junta", concluyó. Messi, de 33 años, tiene contrato con Barcelona hasta junio de 2021 y las elecciones para nuevo presidente serán ese mismo año en el verano europeo.