Boca: se complicó la renovación de Zárate

miércoles, 15 de julio de 2020 18:00

La posible continuidad de Mauro Zárate en Boca Juniors está trabada debido a uno de los puntos que el jugador quiere incluir en la negociación, al tiempo que se confirmó que el club de la Ribera hizo un pedido oficial al León de México por el defensor colombiano William Tesillo.



La diferencia en la renovación del contrato con Zárate radica en que Boca no acepta la cláusula de una posible rescisión de su vinculo a los seis meses o si el club deja de participar en la Copa Libertadores de este año. En tanto, la dirigencia boquense está a la espera de la firma de Carlos Tevez de la renovación de su contrato por un año, con seis meses más de una posible extensión. El "Apache" ya tiene una copia del contrato en su poder y todo indica que en breve enviará su firma digital vía internet.



El caso de Zárate, en tanto, encendió hoy las alarmas de la dirigencia "xeneize". El futbolista había arreglado su contrato por 18 meses y los dirigentes habían aceptado revisar una posible modificación del precio de cotización del dolar que se tome como referencia, pero en donde no dan el brazo a torcer es en la cláusula de una rescisión a los seis meses o cuando se termine la participación de Boca en la Libertadores.



La negociación está parada al día de hoy y los integrantes del Departamento de fútbol aguardarán hasta el viernes para llegar o no a una solución. Uno de los integrantes de la secretaría de fútbol le habría informado al representante del jugador, Walter Acevedo, que si hasta ese día no hay un acuerdo definitivo, Boca iba a empezar a tener otras prioridades en ese puesto.



Allegados a Mauro Zárate señalaron que la idea del futbolista es seguir en Boca, más allá de un interés de Los Angeles Galaxy que tiene como entrenador a Guillermo Barros Schelotto, quien la semana pasada tuvo una comunicación con Juan Román Riquelme para ver como estaba la situación del delantero.



En tanto, y ya metido de lleno en el mercado de pases, Boca envió hoy un pedido oficial por el zaguero colombiano William Tesillo, quien juega en el León de México, club con el cual le queda un año más de contrato. Su cláusula de salida es de 6 millones de dólares.



El zaguero izquierdo, de 30 años e integrante de la selección de fútbol de su país, es el hombre que el técnico Miguel Russo quiere para reemplazar la salida del paraguayo Junior Alonso. Las negociaciones la lleva adelante Jorge Bermúdez, uno de los integrantes de la secretaría de fútbol que conduce Riquelme.



Por último, ayer fue ofrecido Juan Sánchez Miño, quien está en conflicto con Independiente por una suma de dinero que el club de Avellaneda le adeuda. Para rescindir su contrato, la dirigencia del "Rojo" pide 1.200.000 dólares. A Boca solo le interesaría la vuelta del futbolista -quien se formó y jugó en el "xeneize" desde 2010 hasta 2014- si llega con el pase en su poder y no tiene que abonar ningún dinero por su transferencia.