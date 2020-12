Caruso Lombardi, polémico antes del partido ante San Martín: “el presidente de AFA es de San Juan"

lunes, 28 de diciembre de 2020 13:28

Caruso Lombardi no cesa en su batalla contra los arbitrajes y después del triunfo sobre Nueva Chicago por 2 a 0, volvió a cargar contra las autoridades de AFA y los árbitros. Justo antes de ir a jugar el domingo a las 18 con San Martín en San Juan, un partido clave para definir quién sigue y quién queda en el camino.

“Se va dando todo lo que digo. Le echaron un jugador a Independiente y (San Martín) San Juan hace el gol en tiempo de descuento después que le dan cinco o seis minutos. Ya habían ganado sobre la hora ante Chicago. El otro día a Mitre no le dieron un penal sobre la hora. Va ser muy complicado y muy difícil. ¿Podemos ganar? Podemos o no. Pero alguna vez espero que la gente del fútbol haga las cosas como corresponde. Que pongan un árbitro de categoría, jueces de línea de categoría”, sostuvo el DT.

Lejos de bajar sus decibeles tras lo sucedido en Barracas (lo expulsaron), el DT duplica su apuesta y asegura que “hace una semana que vengo diciendo como van a ser las cosas. Quiero que sean normales”.

“El presidente de AFA es de San Juan. Su familia está allá, sus afectos también. No tiene ningún afecto conmigo y con Belgrano. Quiero que nos pongan un árbitro de categoría y ninguno raro”, prosiguió.

“Somos eternos luchadores y ellos no saben las cosas que hacemos con los jugadores. No quiero ver a mis jugadores llorando en un vestuario porque nos perjudican. Que sea porque no salieron las cosas. No por otro tema. Pero no porque me perjudiquen”, añadió.

Al ser consultado sobre su actitud si el juez designado no le satisface, el DT aseguró: “Voy hablar por todos los medios y voy a pedir que me lo cambien. Porque jugamos una final. Podemos ganar, empatar o perder, pero quiero que sea normal, no encontrarme con un ‘martes 13’. Quiero que sea normal. Y esto no tiene que ver con que hago quilombo antes del partido. Nada que ver. Pero no es casualidad lo que está pasando con San Martín y que ganen siempre sobre la hora”.

Por último, el entrenador justificó el flojo funcionamiento del equipo por las ausencias sobre la hora y las lesiones. Para añadir: “No voy a renunciar porque no le voy a dar con el gusto a ellos. Pero voy hacer todo lo posible para entrar a la cancha, porque no quiero que me agredan más afuera como me pasó en Madryn, cuando me agredieron y me encerraron en un vestuario. Una locura. Viajé tres mil kilómetros para que me encierren, no puede pasar”.

Fuente: La Voz