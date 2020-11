Comienza la temporada de ciclismo en ruta de San Juan

sábado, 7 de noviembre de 2020 11:50

Luego de un gran trabajo de logística previa, este domingo se pondrá en marcha la temporada de ciclismo en ruta 2020-2021 de San Juan. La competencia inaugural se llevará a cabo íntegramente en el Circuito San Juan Villicum –en Albardón- bajo un estricto protocolo de salud. Habrá un fuerte control sanitario en las puertas del lugar para todas las personas que deban asistir por razones laborales y/o de competencia.

El desafío entrante requirió de antemano un periodo de mucho análisis, organización, coordinación y ejecución entre distintos sectores. Una vez que esta etapa prosperó, recién se pudo anunciar lo que muchos sanjuaninos esperaban: el inicio de la temporada de ruta.

El punto de partida verá la luz este domingo 8 de noviembre. Esta primera carrera (al igual que la segunda) iniciará, se disputará –en horario de siesta-tarde- y culminará en el interior del recinto deportivo ubicado en el departamento norteño. Es decir que el pelotón no saldrá a rutas abiertas, por ende –y principalmente- el público afín no podrá asistir hasta el lugar. No está permitido. Los aficionados al ciclismo deberán seguir la contienda desde sus hogares. Seguirán las novedades por los diversos medios de comunicación (radiales, televisivos, gráficos impresos y online) que habitualmente informan lo que sucede con el certamen provincial (y que entresemana presenciaron una reunión informativa sobre el protocolo de salud). Y, además, toda la carrera se podrá ver gratuitamente a través de YouTube y por los canales locales.

Cabe mencionar que, desde los ciclistas, pasando por los cuerpos técnicos, mecánicos, asistentes, staff de organización (y todas sus aristas), medios de prensa y demás personas involucradas deberán sobrepasar con éxito previamente y el día de carrera las pruebas y testeos de salud correspondientes para ingresar al circuito albardonero.

Fuente: Gobierno