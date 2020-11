Homenaje: todas las canciones que le dedicaron a "El Diego"

viernes, 27 de noviembre de 2020 17:39

Dicen que de todas las canciones que le habían dedicado, la que más le gustaba a Diego Armando Maradona era la del Potro Rodrigo. “En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida”, comienza el tema. Esa sencilla descripción descarnada y sin eufemismos llegaba directo al corazón del Diez y explotaba con un ritmo loco que animaba al baile, otra de sus pasiones.

Rodrigo ya era conocido, pero no le resultó tan fácil entrar en la vida de Diego. Cuando lo hizo, conectaron al instante. La estadía del astro en Cuba fue un capítulo aparte en la historia de su vida y uno de los momentos más memorables fue cuando el cordobés viajó para cantarle en vivo “La Mano de Dios”. La cumbre y su final con beso en la boca entre el Potro y el Diez fue inmortalizada por las cámaras de Versus, el programa que conducía Jimena Cyrulnik para Telefe.

2. Maradó

“Maradó”, de Los Piojos, es otro de los temas que Diego más abrazó y celebró, quizá porque a Dalma y Gianinna les gustaba la banda, súper popular a fines de la década del 90. La previa del Himno Nacional Argentino en la armónica de Andrés Ciro Martinez también sumaba épica a una letra picante y sentida: “Todo el país con él corriendo va / Caen las tropas de su majestad / Y cae el norte de la Italia rica / Y el Papa dando vueltas no se explica / Muerde la lengua de João Havelange”. Los Piojos pusieron bajo la lupa el espíritu combativo de Pelusa, enfrentándose a los facinerosos del negocio futbolero, algo que no había pasado antes en el deporte rey.

3. Santa Maradona

“Santa Maradona”, Mano Negra

Emocionante y al palo, “Santa Maradona”, de Mano Negra, fue cortina de programas deportivos y motivo de pogo en donde sonara. “Santa Maradona priez pour moi”, cantaba Manu Chao, líder del grupo en ese entonces. “Santa Maradona reza por mí” es una frase que comenzará a resonar a partir de su fallecimiento más que nunca. Si en una cancha ya era Dios, en el cielo no tendrá límites.

4. La vida tómbola

Manu Chao le canta al Diego “La vida tómbola”

Fascinado con el Tercer Mundo desde Europa, Manu Chao siguió siempre la carrera de Maradona y de todo lo que pasaba en Sudamérica. El director de cine serbio Emir Kusturica también se enamoró del personaje y en 2008 lo llevó al Diego a Cannes para la presentación de su documental Maradona by Kusturica, un filme sobre la vida del futbolista. Entre Chao y Kusturica terminaron de darle al Diez un impulso internacional relacionado con el arte; para el deporte ya era un número 1. Con esta película también explota “La vida tómbola”, una canción compuesta para el Diego por Manu y publicada en el disco La Radiolina, de 2007. Es inolvidable el recuerdo de esa tarde en Buenos Aires, cuando Manu lo esperó al Diego y en una vereda le cantó “La vida tómbola”, junto al guitarrista Madgid Fahem. La serenata informal quedó registrada para siempre, pura música y pura emoción.

5. El baile de la gambeta



Cordera interpreta “El baile de la gambeta”

“Quiero que le den un fuerte recibimiento por lo que es, más que como futbolista, como ser humano: Diego Armando Maradona”, dijo Gustavo Cordera y el público que había llenado el Club Ciudad de Buenos Aires estalló. Fue en el Festival Pepsi Music de 2005, cuando Bersuit Vergarabat lo recibió en el escenario. A las risas y vestido de pijama como el resto del grupo Maradona saltó y cantó “El baile de la gambeta”. El tema formaba parte del disco más exitoso de la banda, La argentinidad al palo: “Y porque sí… porque sobran las bolas, de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha… Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha”, cantaban Cordera.

6. Maradona Blues



Charly García canta “Maradona Blues”, frente al Diego

El tema no es de los más conocidos, pero a Diego le gustaba todo lo que venía de Charly García, otro grande con el que se entendió siempre, a pesar de tener estilos tan diferentes. En 1994 Maradona fue al programa 360, por Canal 13, que conducía Julián Weich y en el que se festejaba el cumple de García. Ese día el músico le regaló una versión desenchufada de “Maradona Blues”, un tema que había compuesto junto a Claudio Gabis. En su página oficial de Facebook, Gabis comentó el origen de aquella inspiración: “Charly y yo compusimos ‘Maradona Blues’ espontáneamente el día en que Diego quedó fuera del Mundial, a eso de las cuatro o cinco de la mañana, llenos de desilusión y tristeza”. El tema quedó inmortalizado en el disco disco Convocatoria, de Gabis, editado también en 1994.

7. Inédita, de Sabina



Joaquín Sabina en La noche del 10

Aunque “Dieguitos y Mafaldas” es la canción de Joaquín Sabina que suele identificarse con Diego, no fue escrita para él, sino para su novia Paula. Esa historia con una joven argentina inspiró al cantante español, ya que la chica pintaba remeras y dibujaba, justamente, “Dieguitos y Mafaldas”. Pero fue un tema inédito el de Sabina que hizo pensando solamente en Diego, al que quería y admiraba. Por la pantalla de canal 13 en el programa La Noche del 10, Diego lo entrevistó a Joaquín y este le regaló unos versos con su guitarra. “No te nos mueras más, pucha qué susto, Pelusa, hinchapelotas, guerrillero, sobrino de Fidel, hermano mío…”, cantó y le agradeció a Juan Carlos Baglietto que le facilitara un acorde que le andaba faltando, ahí nomás, en camarines.

8. Maradona



“Maradona”, por Calamaro

“Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas…”. “Maradona”, la canción que Andrés Calamaro incluyó en su disco Honestidad Brutal (1999) describe a un Diego sobrenatural con una melodía sencilla que recorrió el mundo. En su momento, Diego había elegido un tema de Calamaro con Los Rodriguez, “Mi enfermedad”, pero cantado por Fabiana Cantilo. Fue en su vuelta al fútbol en 1992. Con los años se conocieron, y se hicieron muy amigos.

9. Para siempre



Los Ratones Paranoicos en "La Noche del 10"

“Quisiera ver al Diego para siempre gambeteando por toda la eternidad, es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad, quiero que siga jugando para toda la gente”. Los Ratones Paranoicos también le regalaron este rock and roll, incluido en especie de EP con tres versiones. “Para siempre”, “Para siempre Diego” y una instrumental para hacer karaoke. La canción formó parte de la banda sonora de su retiro como jugador y los Ratones también estuvieron tocando en vivo en La Noche del 10.

10. Capitán Pelusa



El video de "Capitán Pelusa”, de Los Cafres

A Diego Maradona no podía faltarle un reggae, y allí estuvieron Los Cafres para homenajearlo con un ritmo dulce y una letra combativa. “Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona no se resiente, te espera, con un grito caliente”, canta Guillermo Bonetto en “Capitán Pelusa”, el tema que forma parte de su disco Suena la alarma, de 1997.

11. Vamos Argentina , sabes que yo te quiero

En 2018, El Pepo compulso lo que se convertiría en el himno para alentar a la Selección Argentina por el Mundial de Rusia. Sin dudas Maradona también apareció en la letra y estadios repletos de compatriotas lo volvieron a cantar.

