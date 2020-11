El día que Diego Maradona habló de su muerte: "tampoco muerto encontraría paz"

miércoles, 25 de noviembre de 2020 18:13

Quince años antes de este día, Diego Maradona ya se imaginaba cómo sería este momento y qué mensaje le gustaría decirse a sí mismo en su funeral, las palabras para resumir su vida: “Gracias por haber jugado al fútbol, gracias a la pelota”, fue la frase que eligió la leyenda en su programa de La Noche del 10.

En ese juego de Diego entrevistando a Diego, uno de ellos preguntó: “Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías?”. Tras una risa nerviosa y un intercambio de palabras, Maradona se contestó. “Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, fue como tocar el cielo con las manos”, dijo el Diez. Y siguió: “Sí, pondría una lápida: ‘gracias a la pelota’”.

Siempre imaginando cómo sería su funeral, Maradona siguió preguntándose a sí mismo. “¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida?”, en referencia a su primera esposa, Claudia Villafañe, de quien ya estaba divorciado.

Diego hizo silencio unos segundos para pensar y hasta pidió inspiración a su entrevistador: “Ayudame, Diego”. El otro Maradona no dijo nada y esperó su respuesta. “¿Qué me gustaría que diga Claudia? Aunque estés muerto te sigo amando”.

No fue la primera vez que Diego habló sobre su muerte y sobre cómo sería el tiempo en que ya no esté en este mundo: “Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida, nunca quise ser un ejemplo. Tampoco muerto encontraría paz, me utilizan en vida y encontrarán el modo de hacerlo cuando esté muerto”, aseguró.

Muchos años antes, en 1992, mostró que más allá de todo lo que ya había vivido no se arrepentía de nada. “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”.

Fuente: TN