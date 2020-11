Alberto Naveda: "A él le encantaba jugar con los más jóvenes, siempre te aconsejaba"

miércoles, 25 de noviembre de 2020 14:19

Este miércoles, Diego Maradona murió tras un paro cardio-respiratorio y el dolor abordó a todos los amantes del fútbol. Uno de los que expresó el sentimiento que le generó la noticia fue el ex jugador Alberto Naveda quien supo vestir la camiseta de Boca y compartió la cancha con el 10.

Fue uno de los pocos sanjuaninos que compartió un campo de juego con él pero también asados y momentos fuera de la cancha. "Fue buen compañero con el plantel, fue muy querido. Fue un grande", expresó el Beto en Telesol.

"A él le encantaba jugar con los más jóvenes, siempre te aconsejaba. Tenía la zurda mágica, una decisión increíble. Era un tipo muy querible, y un corazón grande, lo que tenía al alcance te lo daba", agregó.

Luego contó que también le tocó vivir momentos detrás de la cancha como jugar al tenis con él y su representante en sus momentos más duros de salud. Pero también compartiendo un asado el día que vino con el showbol al Aldo Cantoni en el 2008. "Estuvimos con él en el hotel. Hemos compartido tantos asados y es imposible no quererlo. Tenía su personalidad y da una tristeza enorme", destacó resaltando que "él siempre la vida la vivió a pleno".

"Recuerdo cuando no lo dejaban tomar alcohol y tomaba el asado con coca zero. Era muy obediente a las cosas de su cuerpo. Pero vivió a pleno y a full. Ese final era previsible. Siempre nos admirábamos cómo siendo tan grande en la cancha y su cuerpo aguantaba tantas cosas. Otro no hubiera aguantado", puntualizó subrayando: "ver cómo se recuperaba, hasta con los médicos que no podían creer".

Por último, destacó que "hay que recordar con lo que nos dio dentro de la cancha, por él por el país". "Eso es lo más importante. Todo lo que fue fuera de la cancha es una persona como cualquiera de nosotros. Hay que recordarlo como el ídolo que dejó todo por la camiseta argentina. Él siempre hablaba con orgullo y decía que dejó la piel", finalizó.