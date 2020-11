Wey Zapata habló del accidente: "una señora me hizo el torniquete y gracias a ella estoy vivo"

lunes, 23 de noviembre de 2020 15:22

Cansancio. Ése fue el motivo que llevó al Alberto "Wey" Zapata a perder el control de su auto el domingo 15 de noviembre y volcar en ruta 40 y calle 5, Pocito. Producto de esto estuvo en terapia intensiva y perdió el brazo. Este fin de semana, el joven recibió el alta médica y tras esto quiso contar lo que ocurrió aquel día en el que casi pierde la vida.

Con una sonrisa en su rostro, y siempre sacando lo positivo de todo esto, el Wey confesó que se considera "una persona alegre" y que "perder el brazo es un bajón pero nunca pensé que era el fin sino un obstáculo más".

"Me acuerdo que salí temprano a las 6.30 a entrenar y ya era tarde, 18 o 18.30 y yendo a Rawson, pegué la cabeceada. Se fue el auto de control, se puso en 2 ruedas y eso hizo que perdiera el brazo", recordó el joven en Canal 8.

Luego agradeció a una mujer que inmediatamente después del accidente actuó y evitó que muriera desangrado: "una señora que me hizo un torniquete y gracias a ese torniquete estoy vivo. El derrame de sangre fue tanto que no hubiera llegado vivo al hospital".

Zapata no recuerda nada de lo que ocurrió después de que volcó y lo que sabe es porque la gente que lo asistió, le contó. Después de aquel hecho que de milagro no terminó en tragedia, quedó en terapia intensiva, sin conocimiento. Luego cuando despertó, empezó una nueva etapa muy dura pero que lo vivió como todo un desafío a superar.

"Fue duro, al principio tenía un montón de vendas, desde el inicio del día 1 no tenía el brazo pero yo me enteré el jueves o viernes que ya no lo tenía cuando me ví en el espejo, cuando empezaron a hacerme curaciones. Fue impactante y duro. No me bajonié porque no considero que sea un impedimento para seguir adelante", expresó con mucho optimismo.

Luego agregó: "no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando arduamente para seguir en carrera. Ahora hay que estar un mes para que empiece a circular sangre en mi cuerpo. Aprovecho para agradecer a todos los dadores de sangre y una vez que ya esté un mes, volveré a entrenar con una sola mano, buscando balance y equilibrio".

El joven indicó que va a trabajar para que el día que llegue la prótesis, ese día ya esté listo "para estar 100% en la moto". Ahora la prótesis la están buscando pero no es algo fácil por todo el contexto de pandemia que se vive. Una vez que le llegue él ya piensa en el momento que deba "agarrar el manubrio y embriage" con esa prótesis. "Porque con la derecha tengo el acelerador y estamos bien", aseguró.

"Gracias a dios tengo una recuperación muy rápida. En una semana pasé de terapia intensiva a estar en mi casa, fue un milagro, pasar de estar en terapia intensiva muerto, al viernes estar bien", agregó asegurando que "queda descartado dejar de correr o algo por el estilo".

Para ello ya empezó a hablar con el psicólogo, con el cirujano y el traumatólogo para ver cuándo empiezo a entrenar. "Voy a seguir trabajando para dejar bien parado a la provincia", finalizó.