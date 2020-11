Marcos Rodríguez, el dueño de la segunda fecha

domingo, 22 de noviembre de 2020 19:17

Este domingo, el Villicum volvió a ser el escenario del ciclismo sanjuanino. Esta vez, Marcos León Rodríguez fue el primero en llegar a la bandera a cuadros recorriendo el circuito en 2 horas 24 minutos y 15 segundos.

"Quiero agradecerles a cada uno de los chicos del equipo. Hace tres temporadas que la vengo buscando y sabía que esta podía ser mi posibilidad porque empezábamos todos de cero. Hoy sé que el sacrificio valió la pena", contó el ganador en diálogo con La Voz.

"Estoy muy contento de estar en el podio. Estoy muy contento con el segundo puesto. Somos un equipo muy joven con muchas ganas", aseguró Leo Rodríguez .

"Tengo muchos años en esto y sé que puede pasar, no soy quién para librarme de una caída. Por eso tan apasionante este deporte. Cuando caí lo di casi por perdido pero me quedaba resto y me acomodé. Me la jugué y necesitaba defender los honores del equipo. Les debo todavía un triunfo", agregó Emiliano Ibarra.

Clasificador de la carrera

1° Marcos León Rodríguez

2° Leonardo Rodríguez

3° Emiliano Ibarra

4° Daniel Juárez

5° Nicolás Traico

6° Agustín Videla

7° Lisandro Bravo

8° Leonardo Velardez

9° Matías Lisa

10° Nicolás Naranjo