Triunfo histórico: Los Pumas por primera vez vencieron a los All Blacks

sábado, 14 de noviembre de 2020 09:55

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, logró en esta madrugada un histórico triunfo ante los poderosos All Blacks, de Nueva Zelanda, un equipo que fue tricampeón mundial, al vencerlo por 25 a 15 (PT 16-3), con todos los puntos logrados por Nicolás Sánchez, en un partido válido por la tercera fecha del torneo Tres Naciones que se desarrolla en Australia.



La victoria, tan trascendente que quedará marcada a fuego como un hito del deporte argentino, se concretó en el Bankwest Stadium, en Sidney, y fue el 30mo. partido ante los All Blacks siendo este el primer éxito, luego de haber sufrido 28 derrotas y un empate lejano en el tiempo, el que se había logrado el 2 de noviembre de 1985, con un marcador 21-21 con todos los puntos anotados por el inolvidable Hugo Porta.



En la gesta de Sidney, todos los tantos de Los Pumas fueron obra del medio apertura tucumano "Nico" Sánchez, con un try, una conversión y seis penales, mientras que para los oceánicos sumaron un try, una conversión y un penal de Richie Mo'unga y un try del capitán Sam Cane.



Luego de la resonante victoria, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha de un acotado certamen, transformado en Tres Naciones y no en Rugby Championhip debido a la ausencia del actual campeón mundial Sudáfrica.



El siguiente compromiso de Los Pumas será el sábado 21 de noviembre bien temprano, a las 5.45, en el Mc Donald's Jone Stadium de Newcastle. Con este resultado el puntero del certamen es Nueva Zelanda con seis puntos (3 partidos), seguido por Australia con cuatro (2) y Argentina con cuatro (1).



Fueron 402 días sin jugar oficialmente para Los Pumas, con un equipo que se preparó en Buenos Aires (en Casa Puma), Montevideo y Australia, luchando contra el infortunio y el coronavirus, ante un adversario que llegaba mucho mejor preparado, con actividad del Super Rugby Aotearoa y cuatro test ante los Wallabies.



Argentina diseñó n combo de jóvenes jugadores formados en la franquicia Jaguares y que serán la base del mundial de Francia 2023 a los que se sumaron 13 rugbiers que actúan en Europa, entre ellos un símbolo como el wing Juan Imhoff, quien sumaba cinco años sin vestir la camiseta celeste y blanca.



El partido se jugó al ritmo que plantearon Los Pumas, con una loable defensa, con orden y sin caer en el error que casi siempre se repitió a la largo de la historia, la de cometer infracciones que poco a poco marcaban el destino final del test.



La presión del equipo liderado por el entrenador Mario Ledesma sobre el talentoso Richie Mo'unga sin darle tiempo para pensar, sin otorgarle la chance de manejar, como lo hace casi siempre, de magistral manera esa máquina de jugar al rugby que son los All Blacks. Esta vez ellos fueron lo que cometieron la mayoría de los penales.



Otro significativo punto favorable a Argentina, que contribuyó y mucho para el logro de este esperado y excepcional victoria fue el scrum, pesado y fuerte. Tres penales un try y una conversión de Sánchez, el goleador de la Copa del Mundo de 2015, le dieron el parcial a Argentina de 16-3.





En el segundo tiempo los All Blacks hicieron dos variantes entre los forwards con los ingresos de Codie Taylor y Hoskins Sotutu, así mejoraron y llegaron a los 12 minutos a un try del capitán Sam Cane tras un line y un maul,



Nada iba a ser fácil después de ese momento, pero sin embargo hubo reacción y eso agigantó la epopeya. A 20 minutos del final, la ventaja para Los Pumas era de 12 puntos y esos minutos se jugaron con conducta, disciplina e inteligencia porque indudablemente, los All Blacks estaban heridos de muerte, aunque sin resignarse a perder el partido.



Desde 2011 que los All Blacks no perdían dos partidos seguidos (el fin de semana pasada cayeron ante Australia) y transcurrieron 119 cotejos desde aquella ocasión. No obstante, era el día, y se consumó la victoria a puro tackle, con una Argentina que no le dio respiro a los vestidos de negro, con un pack que no dio por perdida ninguna pelota y que en el contacto hizo que pasarán inadvertidos los 13 meses de inactividad oficial.



Sánchez continuó con su puntería sin fallas, sumó los 25 puntos históricos emulando al gran Porta cuando en Ferro hizo los 21 que significaron la primera y única vez, hasta hoy, que los neozelandes no habían ganado.



Así construyó esta sorprendente victoria la Argentina, luchando contra la adversidad, sin actividad, con un rugby golpeado como pocos a causa de la pandemia y superando a un adversario lleno de figuras y que es el máximo referente del rugby a nivel mundial.



Síntesis



Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago Chocobares y Juan Imhoff; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Rodrigo Bruni, Marcos Kremer y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti; Franciso Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz. Entrenador: Mario Ledesma.



Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Santiago Grondona, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Lucio Cinti y Santiago Cordero.



Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue y Caleb Clarke; Richie Moúnga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane (cap) y Shannon Frizell; Sam Whitelock y Patrick Tuipulotu; Tyrel Lomax, Dane Coles y Joe Moody. Entrenador: Ian Foster.



Suplentes: Codie Taylor, Alex Hodgman, Nepo Laulala, Tupou Vaa'i, Hoskins Sotutu, Brad Webber, Rieko Ioane y Damian McKenzie.



Tantos en el primer tempo: 5m, 26m y 32m, Penales de Sánchez (A); 11m. Penal de Mo'unga (NZ) y 19m. Try y conversión de Sánchez (A).



Tantos en el segundo tiempo: 8m, 17m y 37m, Penales de Sánchez (A); 12. Try de Cane convertidos por Mo'unga (NZ) y 40m. Try de Clarke (NZ).



Cancha: Bankwest Stadium de Sydney



Arbitro: Angus Gardner (Australia).