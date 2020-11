Capitán de All Backs Cane dijo que "la defensa Argentina fue sobresaliente"

sábado, 14 de noviembre de 2020 10:13

El capitán del seleccionado neozelandés de rugby, los All Blacks, que está madrugada perdió por primera vez en la historia ante Los Pumas, en el Tres Naciones de Australia, reconoció hoy que "la defensa de Argentina fue sobresaliente".



Sam Cane, ala de 28 años y jugador de Chiefs, elogió al equipo argentino tras el triunfo en el Bankwest Stadium de Sydney: "Argentina jugó con más intensidad y más velocidad en las líneas, con una defensa sobresaliente. No pudimos poner en marcha nuestro juego", consignó el sitio NewsHub de Nueva Zelanda .



A la hora de la autocrítica, Cane, de 1,89 metros y 103 kilogramos, admitió: "Cometimos demasiados pequeños errores y problemas de disciplina, no fuimos lo suficientemente buenos hoy, lo cual fue extremadamente decepcionante".



Como resultante de la derrota el capitán de los All Blacks, con 58 partidos con la casaca negra, remarcó. "Aprendimos muchas cosas de este partido a la hora de jugar un test. Hay que aparecer con la actitud correcta, la intención correcta cada semana o pierdes y desafortunadamente aprendimos eso de una manera difícil".