Reprogramaron el partido de River

sábado, 31 de octubre de 2020 21:54

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) le dio a River Plate un nuevo plazo, hasta mañana a las 20, para definir un escenario para recibir a Banfield en reemplazo del River Camp de Ezeiza, al que volvió a rechazar, y reprogramó el partido para el martes a las 21.



La LPF, que hoy temprano había comunicado su decisión de prohibir que el equipo de Marcelo Gallardo juegue los partidos de local en su predio de Ezeiza (el estadio Monumental está en obra), respondió así a la nota emitida horas atrás por el club de Núñez, en la que reclamaba su derecho de usar el River Camp.



La nueva nota de la LPF expresa:



"Nos dirigimos a Uds. en respuesta a su nota recibida en el día de la fecha, y a fin de ratificar en todos sus términos la resolución adoptada por la Mesa Directiva de la LPF en la cual se dispuso no habilitar la disputa de partidos oficiales de la COPA DE LA LIGA 2020 en el predio de entrenamiento de River Plate, así como hacer saber a la totalidad de los Clubes de Primera División que no podrá disputarse ningún encuentro oficial en predios de entrenamiento".



"Sin perjuicio del esfuerzo argumentativo evidenciado en v/ misiva, la misma no logra desvirtuar los fundamentos de la Resolución, como tampoco resulta aceptable v/ respuesta respecto a la falta de tiempo para buscar otro Estadio, toda vez que un obrar diligente para un Club de Primera División impone -más en este tipo de solicitudes extraordinarias- manejar alternativas en caso que el mismo sea denegado".



"Muchos Clubes de Primera División a lo largo de la historia han debido cambiar de Estadio, por las más diversas razones, y en todos los casos han optado por Estadios habilitados para la disputa de esta categoría".



"En virtud de todo lo expuesto, y a fin de dar una solución que permita a todas las partes involucradas tener mayor previsibilidad respecto de la disputa de este cotejo, comunicamos a Uds. que la LPF ha resuelto reprogramar el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Liga 2020 entre vuestra institución y Banfield para el martes 03.11.2020 a las 21 horas".



"Además se le otorga al Club Atlético River Plate un plazo improrrogable hasta el día de mañana (01.11.2020) a las 20 para que comunique un estadio habilitado para competencias de primera división donde oficiara como local para dicho encuentro, bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones previstas en los Reglamentos vigentes".



"Por último, le recordamos que la Liga Profesional de Futbol es la organizadora de las competencias de la primera división, y que forma parte integrante de la Asociación del Futbol Argentino conforme artículos 79 y 82 del Estatuto de la misma".



La nota lleva la firma de seis directivos, encabezados por su presidente, Marcelo Tinelli.