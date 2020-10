Marcos Rojo podría pasar del Manchester United al Sheffield

martes, 27 de octubre de 2020 11:39

El defensor argentino Marcos Rojo, quien no es tenido en cuenta por el entrenador del Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, tiene una oferta para continuar su carrera en otro equipo de la Premier League, el Sheffield United, según reveló hoy la prensa británica.



El periódico The Sun publicó que el entrenador del Sheffield, Chris Wilder, solicitó al club la incorporación a préstamo de Rojo y así fortalecer sus opciones en el sector defensivo de un equipo que está último en la Premier League, junto a Burnley y Fulham.



Rojo, de 30 años, fue sondeado por varios clubes durante el último mercado de pases, pero Manchester United lo mantuvo en el plantel pese a que ni siquiera lo incluyó en la lista de buena fe de la Liga de Campeones, al igual que al otro argentino del equipo, el arquero Sergio "Chiquito" Romero.



No obstante, tras su regreso a Inglaterra desde la Argentina tras haber estado entre enero y junio último a préstamo en Estudiantes de La Plata, este sería el primer intento concreto de una transferencia y más teniendo en cuenta que al final de la temporada quedará libre. Rojo también jugó en Spartak Moscú de Rusia, Sporting Lisboa de Portugal e integró el seleccionado argentino en las Copa del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018 sumando nueve partidos y dos goles.