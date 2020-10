Con buen rendimiento, Argentina le ganó 2 a 1 a Bolivia en La Paz

martes, 13 de octubre de 2020 19:03

El seleccionado argentino, con Lionel Messi, venció hoy a Bolivia por 2 a 1 en la altura de La Paz, en la segunda fecha de Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo un gran triunfo en un escenario históricamente adverso como el estadio Hernando Siles.



Bolivia se puso en ventaja con el gol de cabeza del delantero Marcelo Martins, mientras Argentina que no ganaba desde el 26 de marzo de 2005 en La Paz, lo dio vuelta con tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.



La victoria permite que el seleccionado de Lionel Scaloni, quien en la previa hizo una observación mayúscula a los 3650 metros sobre el nivel del mar, tenga puntaje ideal en las Eliminatorias Sudamericanas al cabo de dos fechas.



Argentina empezó con dudas, cuidadoso a la hora de administrar el oxígeno, con cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros.



La iniciativa la tuvo Bolivia con remates de media distancia y centros al área argentina, ante una defensa que evidenció inconvenientes en la marca. Y luego de dos intentos, Martins facturó, de cabeza, en soledad.



El gol del jugador de Cruzeiro, de Brasil, bajó el impulso boliviano y Argentina, en forma progresiva, se instaló en campo contrario porque Exequiel Palacios, en su debut oficial, levantó su producción.



Los remates de Paredes, de notable pegada, fueron otra opción para la Argentina, junto con las proyecciones solitarias de Lucas Ocampos. El exBoca intentó tres veces y la última dio en el palo.



Sobre el final del primer tiempo, en una jugada iniciada por Palacios, Lautaro Martínez tuvo su premio con una pelota que no dio por perdida nunca. Presionó al central José Carrasco, quien cometió un grave error en el rechazo, y con fortuna encontró el empate.



Lionel Messi reguló los esfuerzos en la primera parte, en la que prácticamente no tocó el balón, pero en el segundo tiempo aportó apariciones fugaces que resultaron la clave del éxito.



Argentina, a pesar de la altura, impuso su oficio y categoría a medida que transcurrieron los minutos del segundo tiempo, ante un rival inferior que solo tenía a la altura como aliado.



El capitán argentino asistió a Lautaro Martínez a los 29 minutos para un remate que desvió el arquero Carlos Lampe. Allí Argentina supo que lo podía ganar. Poco después apareció Correa, con poco tiempo en cancha, para ejecutar un zurdazo fuerte al arco que devino en el 2-1, luego de una buena sociedad entre Messi y el bahiense ex Racing Club.



El equipo de Scaloni cambió el aire con los ingresos de Nicolás Domínguez y Guido Rodríguez, con los que fortaleció el mediocampo, pero tuvo a Palacios como destacando en el aporte de quites y pases.



Argentina terminó el partido en campo boliviano, bien lejos de su arco, ante un rival inferior y desconcertado, que solo hizo valer las características de su localía en los primeros 20 minutos.



Después de 15 años, Argentina, con Palacios y Lautaro Martínez como figuras, se quedó con los tres puntos en La Paz e ilusiona de cara al futuro, porque este partido y su resultado también demuestran que cuando se lo propone, puede llegar lejos.



-Síntesis-



Bolivia: Carlos Lampe; Saúl Torres, Gabriel Valverde, José María Carrasco y José Sagredo; Diego Wayar, Raúl Castro, Rudy Cardozo y Alejandro Chumacero; Marcelo Moreno Martins y Carlos Saucedo. DT: César Farías.



Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Goles en el primer tiempo: 23m. Martins (B) y 44m. Martínez (A).



Gol en el segundo tiempo, 33m. Correa (A).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Antonio Bustamente por Saucedo (B); 13m. Joaquín Correa por Ocampos (A); 19m. Boris Céspedes por Castro (B) y Bruno Miranda por Chumacero (B); 23m. Nicolás Domínguez por De Paul (A) y Guido Rodríguez por Paredes (A); 37m. Nelson Orozco por Wayar (B); 41m. Cristian Árabe por Cardozo (B) y 44m. Facundo Medina por Martínez (A).



Amonestados: Valverde, Carrasco, Torres y Martins (B). Tagliafico, Domínguez y Palacios (A).



Árbitro: Diego Haro (Perú).



Estadio: Hernando Siles (La Paz).