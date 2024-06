Con su música, recorren el país en motorhome y se enamoraron de San Juan

sábado, 29 de junio de 2024 18:03

Martín Tarnofsky y Eli Magistocchi son una pareja de viajeros que recorren Argentina con sus instrumentos y cámaras para hacer videos musicales en sus viajes. La pareja, que vendió todo por un motorhome en búsqueda de aventuras apasionantes, pasó por San Juan y se enamoraron de la provincia.

Lo adelantaron desde su página de Instagram Talisman Enruta con unas tomas espectaculares en La Pampa del Leoncito en Barrial. Este domingo 30 de julio, transmitirán un concierto de piano desde las 14:00 horas.

La historia de esta pareja comenzó hace tres años, cuando Eli entró al local de instrumentos de Martín buscando un violín. Fue el puntapié inicial para que después de dos meses encararan la idea de recorrer el país en una camioneta Hilux 2017.

Partieron de El Bolsón el 23 de diciembre de 2023 hacia Los Altares y cruzaron de la cordillera hacia el océano Atlántico. Así terminaron en Neuquén, también fueron a Chile, Chubut, Santa Cruz y al llegar a San Juan hicieron una presentación el pasado 9 de junio en Salta TES.

“La pasamos muy bien, fundamental porque vivimos 24 por 7 en un metro cuadrado casi. Y la vida de camper tiene lo suyo. Por ejemplo, siempre tenés que pensar en no quedarte sin agua", aconsejó Eli en una entrevista a Infobae.

"La idea es viajar dos o tres años por Argentina y los países limítrofes, no irnos ya con el plan de llegar a Alaska, por ejemplo. Mi mamá tiene 86 años, no me quiero ir todavía a México, ponele. Somos de los viajeros que tienen el plan de no tener plan, vamos fluyendo", había dicho Martín en esa ocasión.

En su paso por la provinica legaron a lugasres como El Leoncito, toda la ona de Ischigualasto donde conocieron El Hongo y el Submarino , el dique de Ullum y retrataron hermosas geoformas en Mogna.