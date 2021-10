¡Felices 70 Charly!: Así fue el paso del músico por San Juan

sábado, 23 de octubre de 2021 17:16

Susana, Moria, Fito, tienen en común que no hace falta agregar apellido para que los argentinos sepamos de quién se esá hablando. Lo mismo ocurre con Carlos Alberto García, o Charly para todo el mundo. Nació el 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires y este sábado cumple 70 años.

El músico legendario pisó varias veces la provincia. También aquí destrozó la habitación de hoteles. Pero sin dudas una de sus visitas más recordadas fue la de 1999. Se hospedó en el Alkazar, salió a caminar por calle Mendoza para comprar un par de revistas, lo siguió una horda de gente y decidió volver a su habitación. Minutos después se subió a una combi que lo llevaría hasta el Predio Ferial para presentarse en la Fiesta Nacional del Sol, los fanáticos lo siguieron las 15 cuadras y el no reparó en bajar la ventanilla para gritarles e incluso les dijo a una chicas que "estudien mucho" cuando pasó por la puerta de la escuela Normal Superior Sarmiento.

Se subió al escenario y se presentó, ¡como si hiciese falta!: “Hola San Juan, tierra del sol, del vino y de Say No More”. Comenzó con los acordes de "Cerca de la Revolución", pero tenía grandes problemas de sonido. Tiró micrófonos, instrumentos, todo para que viniesen los técnicos a solucionarlo. Igualmente, no decepcionó al público y tocó durante dos horas, bajo las ovaciones.

La noche que le faltó música

Pero se había quedado con ganas de rock. Por eso se fue hasta un pub que estaba en calle Mendoza entre San Luis y 25 de Mayo, frente a lo que ahora es el Margarita Ferrá de Bartol, Puerto Madero.

Se bajó junto a sus músicos y ante un centenar de personas que sin dudas estuvieron en el lugar y el momento indicados, dieron un show que duró horas. Una humilde tarima, un silla de mimbre, cajones de cerveza que sirvieron de mesas para apoyar parlantes e instrumentos prestados, Charly dio su segundo recital de la noche.

Después volvió varias veces a San Juan, pero su última presentación fue el 24 de febrero 2011, también para la Fiesta Nacional del Sol.

Esa noche se hizo esperar, salió al escenario recién a las 2.18 de la mañana, pero la gente lo esperó. Comenzaron a sonar los acordes de "Cerca de la revolución" y el público deliró sabiendo lo que se venía. "Rock and Roll", dijo y esa fue su presentación, no hacía falta decir nada más.

¡Ojalá vuelvas pronto!

¡Feliz cumpleaños Charly!