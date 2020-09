Quino x Quino en San Juan: "nunca entendí lo que pasó con Mafalda"

miércoles, 30 de septiembre de 2020 13:34

El paso de Quino por San Juan en el 2013 dejó muchas frases. En una conferencia de prensa en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, donde estaba montada la celebrada muestra "El mundo según Mafalda" habló de los niños, de sus cuentas pendientes y cómo el fenómeno Mafalda lo desconcertó. Hoy su niña rebelde y sus entrañables amigos lloran su muerte.

Diario La Provincia SJ estuvo con él durante su última visita en la provincia y hoy, la recordamos.

Con paso lento, apoyado en un bastón y con una mirada que refleja los años transcurridos, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, llegó para ver su muestra, la Casa de Mafalda.

El caricaturista arribó acompañado de su familia y con el ánimo de contestar todas las preguntas que el periodismo quisiera hacer. Sin requisitos al momento de contestar, pero pidiendo que las fotos fueran sin flash porque le afectaba la visión, abrió las puertas de su vida y habló de todo.

"Hoy sigo siendo igual que antes y todo sigue siendo igual, los temas siguen siendo los mismos... La pregunta que los padres de Mafalda nunca respondieron es por qué la humanidad sigue destruyendo el Amazona y es la pregunta que hoy nos hacemos", comenzó contestando Quino.

Al momento de contar cómo fue su vida, el hombre reconoció que fue un niño más bien solitario, que le gustaba pensar y observar mucho a su alrededor. Luego esa forma de vida la trasladó a su adultez, cuando le tocó el momento de dibujar: "Cuando preparaba las caricaturas de Mafalda siempre hablaba con mis sobrinos y con niños. Ahora no se qué pasa con los niños... me doy cuenta que se la pasan haciendo así (mueve las manos haciendo alusión al manjeo de celulares)".

Al momento de replantear su vida, Quino reconoció que dejó varias cuentas pendientes por la necesidad de dibujar. "Me quedaron muchas cuentas pendientes en mi vida. Una de éstas fue la de aprender piano, pero hubo muchas más que dejé de lado", reconoció.

En ese pensamiento de lo que dejó pendiente en su vida, Quino aclaró que fueron cuestiones propias no de su personaje. "No dejé ninguna cuenta pendiente con Mafalda", subrayó y más adelante aclaró: "Yo nunca entendí lo que generó Mafalda. Mis páginas de humor son mil veces superior y las hago desde hace 60 años, pero todos quieren a Mafalda. La verdad que ya me seca un poco que me hable todo el mundo de Mafalda. Para mi, muchas de mis páginas de humor son mucho mejor que ella".