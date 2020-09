Extrañar, la poesía de una sanjuanina que cautivó a nivel nacional

miércoles, 23 de septiembre de 2020 16:45

En las letras refugia su sentimiento, sus grandes ausencias pero también quienes la acompañan en este camino. De la mano de la escritura alcanzó un reconocimiento nacional, que no lo esperaba pero significó un "mimo al corazón", un aliento a seguir adelante. Mariela Natalia Tobares obtuvo el cuarto premio en el Encuentro Virtual Nacional "Poesía en Flor 2020", cuyo jurado estuvo conformado por miembros de la SADE de Córdoba.

La "hacedora", como ella misma se define porque aún no se siente "escritora", participó de manera on line con el poema Extrañar, un trabajo que habla precisamente de esas ausencias que genera la vida.

"Es una poesía enmarcada en la primavera. Tenía que ser un fotopoema y habla de extrañar al otro y lo que fuimos. De lo que quedó en el camino, de cómo vamos evolucionando a través de ese proceso. Se dejan cosas buenas y malas. Uno va evolucionando", expresó Natalia quien el año pasado la vida la golpeó con la muerte de su hermano menor, Alejandro, y de su cata Filomena que fue "su gran amor".

El premio no lo esperaba, se convirtió en "una sorpresa grata" que llegó de un encuentro nacional donde participaron escritores de casi todas las provincias con narración o lírica. En su caso, se presentó en el rubro lírica, con la poesía Extrañar.

"Siempre te están invitando, trato en lo posible de participar en lo que puedo pero no da el tiempo. En este caso, no le avisé a nadie y un montón de gente votó. La decisión final la tomó el jurado. No me lo esperaba, porque recibí el reconocimiento del jurado y de la gente que votó. Es muy interesante recibir el reconocimiento del público", destacó subrayando que "el texto un poco habla de mi hermano y me lo dediqué a mi misma, en ese crecimiento personal, en esa mutación que estoy atravesando".

Natalia destacó que siente que "el arte es servir" al otro y ella lo hace desde lo que la apasiona: la escritura. Pese a que ya tiene libros editados y reconocimientos en su trayectoria, no se cree escritora.

"Respeto el título del escritor de la universidad pero también está el que aprende con los años. Podes tener un título y no ser bueno en lo que haces y ser hacedor y mejor que el que estudió. Me considero una hacedora, que escribe y apuesta a la escritura", detalló.

El grupo que apuesta a crecer

Natalia es oriunda de Angaco pero ahora vive en Capital y trabaja como docente en Sarmiento. Tiene un grupo que se llama "Musas a cualquier hora", donde hacen actividades literarias y ahora trabajan desde la virtualidad.

El grupo está integrado por varios sanjuaninos pero hay también de otras provincias, e incluso de otros países. Con ellos "se generan cosas muy lindas" en materia literaria y artística. Y desde la semana que viene van a hacer talleres apuntando a la solidaridad, que sean gratuitos y con el fin de poder ayudar a los papás.

"Son talleres para enseñar y motivar la técnica de lectura, poder brindar un recurso destinado a papás y niños, para los que se quieren iniciar en la escritura", detalló subrayando que se buscará: "romper con espacios cerrados".

Los interesados en participar podrán enviar un mail a manatowaescritos@gmail.com o llamar al 2645 80-7330